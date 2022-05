Algérie : l'héritage empoisonné des essais nucléaires français, 60 ans après l'accident du tir Béryl

06:02 Focus © france24

Par : Karim YAHIAOUI Suivre | Georges YAZBECK | Joël PROCOPE

Avant la Polynésie, l'Algérie a été le théâtre des essais nucléaires français, qui ont continué après l'indépendance du pays. Ces tests ont connu des épisodes parfois dramatiques. Ainsi, le 1er mai 1962, le tir Béryl ne s'est pas déroulé comme prévu, sous les yeux effrayés de ministres venus constater à In Ekker la grandeur nucléaire de la France. Karim Yahiaoui et Georges Yazbeck ont retrouvé un témoin de cet essai raté dont les effets dévastateurs sur les hommes et l'environnement perdurent.