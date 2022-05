Ukraine : de retour à Irpin, les habitants retrouvent une ville dévastée

05:36 Focus © Capture France 24

La bataille d'Irpin a eu un rôle clef au début de la guerre en Ukraine, l'armée réussissant à bloquer les soldats russes pour les empêcher d'avancer sur la capitale de Kiev. Mais cette banlieue peuplée par les classes moyennes a payé un lourd tribut. Plus de 300 civils y ont perdu la vie et des dizaines de milliers ont fui. Un mois après la retraite russe, la vie reprend peu à peu et la ville entame sa reconstruction dont le coût est estimé à plus de 800 millions d'euros par les autorités.