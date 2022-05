Russie : un patriotisme à toute épreuve au cœur de la stratégie de Vladimir Poutine

04:34 FOCUS © France 24

Par : Karina CHABOUR Suivre | Alevtina VOKROSH

Ces dernières années, Vladimir Poutine n'a eu de cesse d'exalter la culture du souvenir et du respect dû aux vétérans. Il ne rate jamais une occasion de faire référence au patriotisme et à l'unité nationale, qu'il utilise comme un remède face aux difficultés et pour justifier ses agressions extérieures. Un patriotisme auquel adhèrent spontanément une grande majorité de Russes, toutes générations confondues, en rejoignant notamment le mouvement Unarmia créé par le ministère russe de la Défense.