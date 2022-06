L'Ukraine, un pays à reconstruire : le défi colossal des autorités

05:47 FOCUS © France 24

Alors que les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, les habitants de la région de Kiev, désertée par les Russes il y a deux mois et demi, ont commencé sa reconstruction. Les bombardements et les affrontements ont détruit maisons, immeubles, routes, ponts. À ce jour, le gouvernement ukrainien estime le montant des dommages dans l'ensemble du pays supérieur à 100 milliards de dollars. Reportage de nos envoyés spéciaux Pauline Godart, Catherine Norris Trent et Wassim Daly.