Aînés LGBT+ : des maisons de retraites plus accueillantes pour vieillir sans discrimination

FRANCE 24

En ce mois des fiertés, où la communauté Lgbt défile un peu partout dans le monde pour défendre ses droits, France 24 est allée à la rencontre des seniors gay, lesbiennes et transgenres. Une population invisible au sein de la communauté, la majorité d'entre eux souffre d'isolement, après des ruptures familiales et des années de discriminations. Mais grâce au travail des militants et certaines figures du mouvement, les seniors queers sortent peu à peu de la marginalité.