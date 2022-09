Royaume-Uni : l'héritage controversé du Premier ministre Boris Johnson

Boris Johnson va quitter Downing Street par la petite porte. Selon un récent sondage IPSOS, les Britanniques le considèrent comme le pire Premier ministre du pays de l'après-guerre. Son style peu conventionnel a toujours fait jaser et le scandale du Partygate lors du confinement ont eu raison de lui. Mais il existe quand même une certaine "Boris nostalgie" chez certains conservateurs. Julien Sauvaget et Clovis Casali ont rencontré des détracteurs et des défenseurs de ce personnage clivant.