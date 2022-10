Sécheresse en Espagne : le parc de Doñana, trésor de la biodiversité, est en grand danger

Focus

Par : Céline SCHMITT | Armelle EXPOSITO

Situé dans le sud de l'Espagne, le célèbre parc de Doñana, l'une des plus grandes zones humides d'Europe, est à sec. Il y a un an et demi, l'Unesco avait déjà mis en garde contre la surexploitation des réserves souterraines qui alimentent cette zone marécageuse. Et l'intense sécheresse de cet été a eu raison des dernières gouttes de la plus grande lagune du parc, privant notamment de nombreux oiseaux migrateurs de refuge. Une catastrophe que les autorités andalouses préfèrent ignorer.