Chine : une natalité en berne victime des changements sociétaux

05:42 Focus © France 24

Par : Lou KISIELA | Antoine MOREL | Yan CHEN

Alors que la population mondiale doit franchir le cap des huit milliards d'habitants, la Chine, pays le plus peuplé au monde, est au bord du déclin démographique. En 10 ans, les naissances ont diminué de moitié. Après 40 ans de politique de l'enfant unique, Pékin a autorisé les familles à avoir 2, puis 3 enfants. Mais le coût exorbitant des études freine de nombreux couples. Et de plus en plus de femmes privilégient leur carrière professionnelle, malgré une forte pression sociale.