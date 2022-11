Exactions des forces russes en Ukraine : témoignages glaçants de civils à Balaklia

En Ukraine, la reprise de Kherson intervient deux mois après un autre succès militaire pour l’armée ukrainienne : la libération du joug russe d’une vaste partie de la région de Kharkiv, dans le nord du pays. Là-bas aussi, les habitants ont accueilli les soldats ukrainiens avec des fleurs, des embrassades et des larmes. Mais à l’approche de l’hiver, ils doivent rebâtir leurs maisons et se reconstruire après l’occupation russe. Les témoignages de détentions arbitraires, d’exactions et d'actes de torture systématiques se multiplient dans ces territoires. Reportage de Gulliver Cragg et Denys Denysov à Balaklia.