Ukraine : des cliniques mobiles déployées dans les zones reculées

05:15 Focus © France 24

En se retirant de la région de Kherson, l’armée russe a pratiqué la politique de la terre brûlée, rasant et pillant nombre de villages sur son chemin. Les infrastructures de santé ont notamment été largement détruites. Sur place, les équipes de Médecins sans frontières tentent de réhabiliter, quand c’est possible, des bâtiments pour accueillir les habitants qui n’ont pas eu accès à un médecin depuis très longtemps. Reportage de Karim Yahiaoui, Catherine Norris-Trent, Mohamed Farhat et Dmitry Kowalchuk.