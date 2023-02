Ukraine : le viol utilisé comme arme de guerre par les forces russes

Dès février 2022, après l'attaque russe de l'Ukraine, le bureau du procureur général ukrainien a lancé une section spéciale consacrée aux "crimes de violence sexuelle liés à un conflit". Lorsque l'on pense aux crimes sexuels, on a souvent en tête des exactions commises contre les femmes. Mais des hommes, soldats comme civils, en sont également victimes. Nos reporters Mélina Huet et Luke Shrago ont suivi le travail des procureurs qui enquêtent et recueillent leurs témoignages en vue d'un éventuel procès international.