En Bulgarie, la minorité prorusse s'accroche à son héritage slave

En Bulgarie, la minorité prorusse s'accroche à son héritage slave.

Par : Elitsa GADEVA | David GILBERG | Fabrice BIRAULT

Ce dimanche, on vote en Bulgarie. C'est la cinquième élection législative organisée en deux ans dans cette nation divisée. Aucune majorité stable n'est ressortie des précédents scrutins. Le paysage politique se déchire notamment autour de la question du soutien à l'Ukraine après le déclenchement de la guerre totale par Moscou, le 24 février 2022. Dans ce pays membre de l'Otan et de l'Union européenne, les soutiens à la fraternité slave sont encore très actifs en raison des liens historiques et culturels très étroits qui lient la Bulgarie et la Russie.