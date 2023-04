Irlande du Nord : à Belfast, les vies changées par l’accord de paix du Vendredi Saint

05:48 Focus © France 24

Vingt-cinq ans après l'accord de paix du Vendredi Saint, un mur long de cinq kilomètres divise encore les quartiers populaires de Belfast, où le conflit s’est embrasé, faisant plus de 3 500 morts en trois décennies. Les républicains d’un côté, qui aspirent à l’unification de l’Irlande sous le drapeau tricolore irlandais et les Unionistes de l’autre, favorables au maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'Irlande du Nord est devenue une société largement pacifique. Notre correspondant Hervé Amoric a rencontré des familles de Belfast, issues de milieux unionistes et républicains, dont la vie a été transformée par l'accord.