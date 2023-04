Une trentaine de médias réunis dans le consortium Forbidden Stories, dont France 24, poursuivent les enquêtes du journaliste colombien Rafael Moreno, assassiné en octobre 2022. Il enquêtait notamment sur Cerro Matoso, une mine de nickel à ciel ouvert dans la région de Córdoba. Depuis 40 ans, son exploitation par une entreprise australienne grignote le territoire ancestral des Indiens Zenú, qui accusent cette mine de semer maladies et désolation sur leurs terres. Reportage de Pascale Mariani, Juan Orozco, Julia Courtois et Juan Cortés.

Le 16 octobre 2022, Rafael Moreno a été abattu dans une épicerie, dans le nord de la Colombie. Quelques jours avant sa mort, le journaliste colombien était entré en contact avec Forbidden Stories, un consortium international de journalistes d'investigation qui propose aux confrères menacés de protéger leurs documents. Il avait fait part des menaces qu'il recevait quotidiennement et avait décidé de partager l'ensemble des enquêtes sur lesquelles il travaillait.

Pendant six mois, un groupe d'une trentaine de journalistes a ainsi pris la relève. Une équipe de France 24 s'est rendue en Colombie pour poursuivre l’un des principaux sujets d’enquête du journaliste colombien : l’extraction minière dans le sud de Córdoba.

Dans cette région, la gigantesque mine de nickel Cerro Matoso détruit la faune et la flore, mais aussi la santé des populations alentours. Prolifération de cancers, problèmes respiratoires, rhumatologiques et dermatologiques... Dans certaines communautés, les maladies se propagent depuis plusieurs années. Mais l’exploitation, appartenant à la société australienne South 32, est défendue par de puissants avocats. Dans le bras de fer juridique avec la population, elle finit le plus souvent par avoir le dernier mot.

