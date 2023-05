États-Unis : l'héritage de George Floyd, trois ans après sa mort

Focus

Par : Fanny ALLARD

Il y a trois ans jour pour jour, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, était tué par le policier Derek Chauvin à Minneapolis. Sa mort a engendré des manifestations partout dans le monde pour appeler à la fin des violences policières et du racisme systémique. Derek Chauvin a finalement été condamné à plus de 22 ans de prison et la famille de la victime a été indemnisée. Trois ans plus tard, où en sont les États-Unis ? Quel est l’héritage du meurtre de George Floyd ?