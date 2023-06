Espagne : les fermiers andalous luttent contre les parcs solaires

04:58 Focus © France 24

Dans les campagnes espagnoles, les exploitations agricoles cèdent leur place aux panneaux solaires et aux champs d'éoliennes. Et pour cause, Madrid souhaite produire au moins 74 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables d’ici 2030, soit une augmentation de 16 % en cinq ans. Pour y parvenir, le pays mise sur l'installation de méga-parcs, notamment en Andalousie. Certains de ces projets attisent la colère des agriculteurs, parfois expropriés, mais aussi celle des écologistes.