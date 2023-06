Belgique : le port d'Anvers, principale porte d'entrée de la drogue en Europe

Par : Alix LE BOURDON

Près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies à Anvers en 2022, un montant qui fait du port belge la première porte d’entrée de cette drogue en Europe. La Belgique a décidé de recruter une centaine de douaniers supplémentaires et d’acheter de nouveaux scanners pour renforcer les contrôles face à ce trafic qui a de lourdes conséquences sur le pays. Les problèmes de sécurité s'étendent bien au-delà d'Anvers et le ministre de la Justice a même reçu des menaces. Et la justice locale est débordée.