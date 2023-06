Uruguay : 50 ans après le coup d’État, l’ombre de la dictature plane toujours

Par : Éléonore VANEL

Le 27 juin 1973, un coup d'État a renversé le pouvoir en Uruguay. Une dictature militaire s'est alors installée pendant 12 ans. Pendant cette période, on estime qu'il y a eu plus de 6 000 prisonniers politiques, pour environ trois millions d'habitants. Le pays dénombre aujourd'hui près de 200 "desaparecidos" (les disparus, en espagnol), des Uruguayens enlevés par le pouvoir pour faire taire toute opposition, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Cinquante ans plus tard, les familles veulent connaître le sort de leurs proches disparus. Un reportage d’Eléonore Vanel.