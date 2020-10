Ici l'Europe.

Une Politique Agricole Commune "verte", c’est le vœu formulé par la Commission européenne pour l’exercice 2021-2027. Dans le cadre du "green deal", la présidente Ursula von der Leyen a préconisé une diminution des gaz à effet de serre d’"au moins 55 %" d’ici une décennie. Et la PAC, qui représentera un tiers du futur budget de l’UE, est mobilisée en première ligne. L'agriculture aurait le potentiel pour devenir le premier secteur "neutre climatiquement" dès 2035. Mais l’ambition écologique dans les champs se heurte aux pressions des États, de l’industrie agro-alimentaire et des lobbys.

Dans cette émission tournée entre l’Allemagne et la France, deux grands géants agricoles européens, nous allons à la rencontre des acteurs et décideurs des deux côtés du Rhin pour faire le point sur la réalité de cette ambition verte.

Nos reportages :

En Allemagne, nos envoyés spéciaux Luke Brown et Céline Schmitt vous proposent :

L'UE au secours de l’Agriculture allemande en temps de coronavirus : trop peu, trop tard ? Le point sur les aides d’urgence de l’UE auprès de la très influente filière laitière : pour les uns, c'était à peine assez pour maintenir son activité, pour d’autres, c'est maintenant qu'il faut agir – mais sans plan d’aide à long terme ? Une fragilité réelle alors que le ministre de l'agriculture du land Bade-Wurtemberg nous explique combien le verdissement reste prioritaire.

En finir avec les marges de la grande distribution… post-Covid ? C'est la plainte des agriculteurs allemands depuis des années : les prix payés par les supermarchés sont trop faibles pour garantir un revenu digne, car ces derniers dégagent de trop fortes marges. Mais la crise sanitaire a changé la donne, avec des consommateurs prêts à payer plus pour un produit local. Est-ce un changement pérenne ? Rencontre avec un agriculteur bio qui a lancé son propre label local, avec pour but de contourner plus facilement la grande distribution.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown, Céline Schmitt, Catherine Nicholson et Mathilde Bénézet.

Actions cofinancées par l’Union européenne. La présente publication n’engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage des informations contenues.

