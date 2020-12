Ici l'Europe

Elisa Ferreira, commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes.

En cette fin de semaine, les 27 se sont accordés en sommet européen sur le futur budget de l’Union européenne et sur des ambitions climatiques rehaussées. Pour en discuter, nous recevons cette semaine Elisa Ferreira, commissaire à la Cohésion et aux Réformes, chargée de rééquilibrer les richesses entre les régions d’Europe.

Elisa Ferreira est tout d’abord revenue sur la levée des vetos hongrois et polonais sur le futur plan de relance et le budget de l’Union européenne : “C’est un moment exceptionnel de la vie de l’Union européenne”, s’est-elle réjouie. “Nous avons évité un futur qui n’aurait pas été souhaitable, en sortant d’une pandémie qui a causé aussi bien des problèmes en termes économiques, qu’en termes de santé publique et de pertes pour les citoyens …”

En réaction aux millions d’euros de subvention détournés par des proches du Premier ministre hongrois Viktor Orban, la commissaire européenne qualifie ces fraudes "d'inadmissibles". Elle relativise néanmoins l’étendue du phénomène en indiquant que ces cas “représentent moins d’1 % de la totalité des fonds à gérer”.

Sur le front des ambitions climatiques européennes et l’annonce d’un objectif renforcé de 55 % d’émissions de gaz à effets de serre en moins à l’horizon 2030, Elisa Ferreira a annoncé la création d’un fond spécifique. Ce fond, qui sera décidé en fonction du niveau de chaque pays, aura pour objectif “d’aider les régions, comme la Silésie en Pologne, le Nord en France ou les Bouches-du-Rhône où les concentration d’émissions atmosphériques sont très fortes”.

Enfin sur le Brexit, Elisa Ferreira a également annoncé la mise place d’un volet de 5 milliards d’euros, dont les critères de distribution sont encore en discussion à la Commission, et qui “sera précisément destiné à aider les régions qui seront directement ou indirectement plus affectées par la rupture des relations traditionnelles, commerciales et autres avec le Royaume-Uni”.

Une émission préparée par Mathilde Bénézet, Perrine Desplats et Isabelle Romero.

