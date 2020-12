Ici l'Europe

Virus révolutionnaire : le Covid-19 nous force à changer nos vies

Le Covid-19 nous force à changer nos vies. © France 24

Par : Caroline DE CAMARET 19 mn

On a dit beaucoup de mal du coronavirus, et à raison, puisqu’il affecte notre santé et nos économies. Mais nous voulons aujourd’hui prendre un peu le contre-pied : et si nous regardions ce virus comme révolutionnaire ? Il a en quelque sorte relancé le projet européen, il nous force à regarder en face les conséquences du changement climatique, à réévaluer la valeur travail et à changer nos modes de production et de consommation.

Si à toute chose malheur est bon, y a-t-il des leçons à tirer en positif de cette pandémie ? Cette crise peut-elle constituer un sursaut solidaire, un tournant économique et écologique ? Cette semaine, nous plongeons nos invités dans un effort d'introspection et de prospection inhabituel, quasi philosophique. Quel monde d'après le Covid-19 dessine-t-il ? Une émission préparée par Mathilde Bénézet, Isabelle Romero et Perrine Desplats.