Ici l'Europe

Au sein des membres de l’UE, la Politique Agricole Commune (PAC) ne fait pas l’unanimité. Elle est accusée d’être trop coûteuse, trop inégalitaire, inefficace, d’autant que certains voisins européens, comme la Suisse et le Royaume-Uni, ne bénéficient pas de la politique intégrée à 27 pour soutenir leur agriculture. Alors, en Europe, faut-il mieux vivre avec, ou sans PAC ?

Publicité

Dans cette émission, nous allons évaluer les politiques de soutien à l’agriculture, leur coût et leur efficacité au travers les interviews de nos grands invités et de nos reportages.

Nous voyagerons notamment dans la confédération helvétique. Située en plein cœur de l’Europe, mais non membre de l’UE, connue pour ses banques, son chocolat et son fromage, la Suisse est aussi un pays agricole. Ce secteur emploie même 3% de sa population et son agriculture est la plus subventionnée au monde.

Nous vous emmènerons à la rencontre des agriculteurs suisses qui misent sur l'AOP, le label européen. Nous nous interrogerons sur le modèle suisse de subventions agricoles, le plus coûteux au monde, pour voir son impact sur l'environnement.

Nous prendrons aussi la direction du Royaume-Uni, qui ne bénéficie pas des subventions de Bruxelles, et comparer sa situation avec deux géants de la PAC, la France et l’Allemagne.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin et Mathilde Bénézet, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown et Céline Schmitt.

Actions cofinancées par l’Union européenne. La présente publication n’engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage des informations contenues.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne