Union européenne à 27 : quelles relations futures avec le Royaume-Uni ? - Partie 1

ICI L'EUROPE - PARTIE 1 © France 24

Par : Caroline DE CAMARET 23 mn

Depuis qu’un accord a été signé in extremis à Noël entre le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Brexit est enfin effectif. Le texte de 1 246 pages précise la teneur des futures relations commerciales, notamment en ce qui concerne la pêche et les échanges de biens et de services sans concurrence déloyale. Mais rien ne sera plus comme avant : les contrôles seront renforcés aux frontières, l'installation des Européens au Royaume-Uni sera moins facile et les échanges universitaires vont souffrir…

Dans ce contexte, comment va évoluer la relation entre l'île et le continent ? Comment l'Union européenne va-t-elle poursuivre sa construction et protéger son marché intérieur pour se prémunir d'un nouveau concurrent à ses portes, et notamment d'une City de Londres dominante sur les marchés financiers ? Pour répondre à ces questions, nous recevons des duos d'invités de haut niveau, deux européens, deux britanniques, qui croiseront le fer.