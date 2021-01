Ici l'Europe.

Cette semaine, nous parlons de la question la plus polémique de la rentrée 2021 : la vaccination à travers l’Europe contre le Covid-19. Bien que la Commission européenne ait précommandé 2 milliards de doses auprès de six laboratoires, elle est parfois accusée d’avoir misé sur les mauvais chevaux.

À ce jour, seuls deux vaccins ont été autorisés par l'Agence européenne du médicament (EMA) : ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Les stratégies nationales de vaccination interrogent aussi, par leur efficacité et leur ampleur.

Parmi les pays de l'Union européenne, le Danemark se classe en tête de la vaccination, devant l'Allemagne et ses 350 000 personnes vaccinées. En Italie, c'est plus de 300 000. En France, on compte moins de 10 000 piqués et la Belgique moins de 1 000. Désormais hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni, lui, a administré près d'1,5 million de doses.

Une émission préparée par Mathilde Bénézet, Céline Schmitt et Isabelle Romero.

