Ici l'Europe

Réseaux sociaux : l'Europe joue les modérateurs

Par : Caroline DE CAMARET 19 mn

Combien avez-vous partagé de tweets, likes, vidéos ou émoticônes cette semaine ? Notre vie quotidienne et sociale est désormais envahie par les réseaux sociaux, encore plus sollicités en plein confinement pandémique. Mais concourent-ils à la bonne santé de notre mental et de nos démocraties ? L'Union européenne s'en méfie et hausse le ton à travers le Digital Services Act.

Présenté le 15 décembre par la Commission, ce Règlement sur les services numériques incite les plateformes regroupant plus de 45 millions d'utilisateurs, tels Google, Facebook, Twitter, YouTube, à modérer leur contenu pour lutter contre la haine en ligne. Faute de régulation outre-Atlantique, Twitter, Facebook ou YouTube ont coupé l'accès à ses comptes à Donald Trump après le coup contre le Capitole, mettant fin à quatre années d'outrances. C'est une première, qui fait d'ailleurs polémique. Nous en débattons avec deux députées européennes. Émission préparée par Céline Schmitt, Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Perrine Desplats.