Ici l'Europe.

Russie-UE : L’affaire Navalny empoisonne les relations diplomatiques

Par : Caroline DE CAMARET 19 mn

Nous nous intéressons cette semaine au bras-de fer entre l’Union européenne et la Russie de Vladimir Poutine. Car il n’a pas suffi au maître du Kremlin d’emprisonner son principal opposant Alexeï Navalny, à son retour de cinq mois de convalescence post-empoisonnement en Allemagne. Il ne lui pas suffi non plus d’envoyer des milliers de manifestants pro-démocratie russes derrière les barreaux. Il a aussi infligé une gifle diplomatique à l’Union européenne.

Alors que le haut représentant pour la Diplomatie européenne, Josep Borrell, était en visite à Moscou, le Kremlin a annoncé l'expulsion de trois diplomates européens, au motif qu'ils avaient participé aux manifestations de soutien à Alexeï Navalny. Depuis, rien ne va plus de part et d'autre de l'Oural et l'Europe a bien du mal a trouver une réponse commune à la hauteur du camouflet. Les sanctions contre des personnalités du régime semblent limitées dans leur impact et les pays européens sont fortement divisés. Nous débattons avec trois députés européens de la juste attitude que l'Union européenne doit adopter vis-à-vis de Moscou. Une émission préparée par Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Perrine Desplats.