Super Mario (Draghi), sauveur de l'Italie et de l'Europe ?

Ici l'Europe © France 24

Par : Caroline DE CAMARET 19 mn

Direction l’Italie cette semaine. En pleine crise sanitaire, économique et politique, celui qui apparaît comme le Sauveur, Mario Draghi, a formé un gouvernement d’union nationale il y a tout juste un mois, réussissant à fédérer presque tous les partis et convertissant même l'eurosceptique Mateo Salvini en europhile. La troisième économie de la zone euro, qui a enregistré en 2020 l'une des pires chutes du PIB avec un plongeon de 9 %, compte beaucoup sur la manne de plus de 200 milliards d'euros du fonds de relance européen, conditionnée à un plan national détaillé des dépenses.

Publicité Surnommé "Super Mario" pour son rôle dans la crise de la dette de la zone euro en 2012, Mario Draghi est très apprécié au sein des institutions européennes. Ardent fédéraliste, il plaide pour un budget public commun. Quels changements attendre de lui pour son pays et l'UE ? Une émission préparée par Isabelle Romero, Céline Schmitt, Mathilde Bénézet et Parrine Desplats. En partenariat avec le Parlement européen.