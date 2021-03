Le débat d'Ici l'Europe est consacré cette semaine au "certificat vert". Êtes-vous immunisé contre le Covid, et pouvez-vous montrer patte blanche pour profiter des plages européennes ? La Commission européenne a dévoilé son projet de certificat destiné à faciliter, pour les personnes vaccinées notamment, les voyages au sein de l'Union, en prévision des vacances d'été. Ce "certificat vert" attestera que son titulaire soit a été vacciné contre le Covid-19, soit a passé un test PCR négatif, soit est immunisé à la suite de son infection.

Ce projet de "certificat vert" est déjà promis à des discussions épineuses entre les Vingt-Sept. Car même si les campagnes de vaccination sont toujours à la peine, il est réclamé par les pays les plus dépendants du tourisme, Grèce en tête. D'autres États en revanche sont plus réticents et refusent notamment des règles contraignantes. N’est-ce pas contraire aux libertés civiques et de choix ?

Émission préparée par Céline Schmitt, Perrine Desplats, Isabelle Romero et Mathilde Bénézet.

En partenariat avec le Parlement européen.

