Ici l'Europe

Retards européen sur la vaccination, crise de confiance en Bruxelles, désaccords sur les stratégies sanitaires et les réponses économiques entre les 27 : peut-on parler de désunion européenne? Face à une crise sans précédent, c’est l’idée européenne même qui joue son avenir. Tout avait pourtant commencé par un sursaut fédéraliste sur deux fronts : achat en commun de vaccins salvateurs constituant les prémices d’une Europe de la santé, et un endettement inédit dans le cadre d’un plan de relance de 750 milliards d’euros.

Publicité

Mais les lendemains déchantent : dans la course aux vaccins, l’Union est à la traîne derrière les États-Unis, voire les Britanniques. L’OMS dénonce la “lenteur inacceptable de la vaccination en Europe” et de plus en plus d’État membres font cavalier seul avec les vaccins russes et chinois. Et sur le front économique, les deniers de la relance se font attendre.

Émission préparée par Isabelle Romero, Mathilde Bénézet, Perrine Desplats et Céline Schmitt

En partenariat avec le Parlement européen.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne