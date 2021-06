Ici l'Europe

Le climat, une urgence très relative pour les Européens ?

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 19 mn

La pandémie de Covid-19 a renforcé la conviction des Européens qu’il fallait agir plus vite et plus fort contre le réchauffement climatique. Mais leurs dirigeants sont-ils capables de s’entendre sur un tournant vert majeur ? L’Union européenne affiche de nouvelles ambitions pour viser la neutralité climatique en 2050. Il lui faut réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici dix ans.

Publicité Réunis à Bruxelles en sommet, les 27 ont affiché leurs différends sur le futur plan d'action climatique que proposera la Commission mi-juillet. Au cœur des discussions qui commencent et s'annoncent déjà difficiles : le système répartissant les efforts de réduction des émissions entre les pays. Quels doivent être les critères de répartition ? Doivent-ils se fonder sur le seul PIB alors que les pays les plus riches ont déjà massivement sabré leurs émissions ?