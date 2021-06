Ici l'Europe

Euro-2021 : l'occasion pour les Européens de se retrouver ?

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 19 mn

C'est le déconfinement partout en Europe et vous avez pu rechausser vos baskets, pour faire du sport en salle et en extérieur, si vous ne vous êtes déjà habitués au sport devant la télé à regarder l’Euro-2021, avec des nations européennes qui s’affrontent sur le terrain mais aussi en dehors, reposant la question des valeurs de l’UE et de la place du sport. Le coup d’envoi de la compétition de l’UEFA a en effet été émaillé de polémiques.

Entre la Hongrie qui a demandé à ce que le stade de Munich ne soit pas éclairé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole des droits de la communauté LGBT, et la Russie qui refuse que l'équipe d'Ukraine porte un maillot ou apparaît la carte du pays incluant la Crimée, le terrain de foot s'est parfois transformé en terrain géopolitique. Quelle doit donc être la juste place du sport dans nos sociétés post-Covid? Émission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero, Céline Schmitt et Mathilde Bénézet.