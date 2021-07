Ici l'Europe

Il est souvent reproché aux GAFAM de pratiquer l’optimisation fiscale. Selon le Parlement européen, leur taux moyen d'imposition sur les bénéfices atteindrait seulement 9,5%, contre 23% en moyenne. Sous la pression américaine de la nouvelle administration Biden, le G7 s’est engagé sur l'objectif d'une taxe mondiale sur les bénéfices des multinationales à hauteur de 15% "au moins". Mais certains pays font de la résistance, même au sein de l’UE, et cet impôt, s'il vient d'être agréé par l'OCDE, doit encore passer par la case G20.

Une émission préparée par Perrine Desplats, Mathilde Bénézet, Céline Schmitt et Isabelle Romero.

En partenariat avec le Parlement européen

