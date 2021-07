Ici l'Europe

Après l'annulation du Festival de Cannes en 2020 en raison de la pandémie, la grand-messe du septième art est de retour mais le secteur est sinistré. Pourra-t-il se relever de la fermeture des salles obscures et la diminution des productions pendant des mois ? Le confinement a favorisé de nouvelles habitudes de consommation des productions cinématographiques et audiovisuelles, au travers de plateformes comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, essentiellement américaines.

L’Union européenne soutient activement depuis 30 ans son cinéma et une enveloppe de 1,4 milliard d'euros est prévue pour les six ans à venir. Comment mettre aussi les grandes plateformes à contribution ? Cette année entre en vigueur une directive européenne sur les services de médias audiovisuels, un texte qui prévoit de les obliger à investir dans le cinéma européen. Les obligations varient d’un pays à l’autre : le 1er juillet, la France a décidé de taper fort en les forçant à injecter 20 à 25 % de leur chiffre d’affaires dans les productions européennes. Quel est l’avenir de notre cinéma européen déjà fortement mis à mal par la concurrence des blockbusters américains ?

Émission préparée par Mathilde Bénézet, Céline Schmitt, Perrine Desplats et Isabelle Romero.

En partenariat avec le Parlement européen.

