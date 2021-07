Ici l'Europe

Pas de fonds pour ceux qui ne respectent ni nos règles, ni nos valeurs, nous dit Elisa Ferreira, la commissaire européenne en charge de la Cohésion et des Réformes. La politique de cohésion constitue l’une des principales politiques d’investissement de l’UE et dispose du deuxième plus gros portefeuille après la Politique agricole commune, avec quelque 375 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Avec la pandémie, la vision de l’aide à apporter aux Régions a changé : "Des ajustements jamais vus auparavant afin de transformer les enveloppes nationales en une politique d’urgence pour venir en aide aux PME, aux écoles, aux hôpitaux." Mais il faut "maintenant passer de cette situation d’urgence à une situation de croissance stable". Y a-t-il un risque de double financement avec les 750 milliards d’euros du plan de relance européen ? La commissaire assure que les institutions "travaillent en synergie pour éviter tout doublon de financement de projet par le biais de ces deux instruments très importants".

Les subventions du budget sont désormais conditionnées au respect de l’État de droit : "Le projet de l’Union européenne est basé sur des principes qui ne sont pas questionables." Un nouveau règlement approuvé en décembre 2020 permet de geler les fonds car ceux-ci "ne peuvent pas être utilisés de façon à mettre en cause les objectifs de démocratie, de libertés individuelles, d’aide aux plus démunis, d'indépendance de la justice" de l’Union. À ce titre, la présidente de la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre la Hongrie, qui a mis en application le 7 juillet une loi considérée comme anti-LGBT. Elisa Ferreira confirme : "Cette législation n’est pas acceptable dans le contexte des principes qui sont enregistrés dans les traités européens et la Commission attend des réponses de la Hongrie dans le cadre de cette procédure."

La commissaire européenne a déjà investi dans les chemins de fer, prévoyant d’ici 2023 la construction d’environ 580 000 km de lignes nouvelles : "C’est l’une de nos priorités, pour une relance économique plus logique et plus durable que jusqu’à présent", en y allouant "30 % du budget de la Cohésion et 37 % du plan de relance".

Le développement du numérique et des nouvelles technologies est nécessaire car il "donne beaucoup plus d’opportunités aux petites et moyennes villes", qui peuvent offrir une qualité de vie compatible avec le travail. Le confinement l’a démontré, "’il n’est pas forcément nécessaire de vivre à côté des grandes entreprises pour en faire partie".

Quant au rebond du tourisme, Elisa Ferreira y croit, car l’UE l'a beaucoup aidé : "Les zones et les activités les plus touchées sont celles qui dépendent de la présence physique des personnes et ce sont les régions touristiques et les activités culturelles."

