Ici l'Europe

2021, année du rail en Europe. Au moment où l'on reprend la route des vacances, enfin libres de se déplacer malgré le Covid-19, quel moyen de transport choisir ? Tandis que le secteur aérien n'attend pas un retour à la normale avant 2024, beaucoup se détournent de l’avion par engagement écologique, à l’image de Greta Thunberg, ou par honte – un nouveau sentiment que les Suédois nomment "flygskam".

Les trains de nuit, eux, font leur come-back, sur les lignes Paris-Nice, Copenhague-Berlin ou encore Stockholm-Berlin. Un Vienne-Paris est également annoncé pour la fin de l'année. Autrichiens, Suédois et Italiens jettent leurs forces dans la bataille en rachetant les lignes nocturnes et en rénovant les réseaux.

Émission préparée par Mathilde Bénézet, Perrine Desplats, Céline Schmitt et Isabelle Romero.

En partenariat avec le Parlement européen

