Union européenne : enfin la relance, et après ?

ICI L EUROPE © FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 19 mn

Le 1er juin, la Commission européenne a démarré le processus historique d’émission de dette commune pour financer son plan de relance. Un plan global de 750 milliards d'euros baptisé "Next Generation EU", dont la mise en œuvre est souvent critiquée pour sa lenteur. Les 27 ont pour la plupart déjà soumis leurs projets nationaux. Priorité au climat et au numérique, qui devront représenter 37 % et 20 % des investissements au minimum.

Publicité Une émission préparée par Céline Schmitt, Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Perrine Desplats. En partenariat avec le Parlement européen Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR