Ici l'Europe

Les accords Ceta, Jefta ou Mercosur passés par l'UE avec différentes régions du monde ont reçu un accueil parfois mitigé du monde agricole européen. C’est le cas notamment de l’accord UE et le Mercosur (Marché commun du sud) qui n'a toujours pas été ratifié définitivement. À quel impact peuvent-ils s'attendre les agriculteurs européens?

En France et en Belgique, ces accords suscitent beaucoup d’attente pour stimuler les exportations mais aussi des doutes dans le monde agricole européen qui s’inquiète d’une concurrence déséquilibrée et déloyale. L'UE peut-elle profiter de ces accords pour exporter son modèle agricole mieux-disant sur les règles sanitaires et de bien-être ? Qui pourrait y gagner, ou bien y perdre gros, dans ces accords prévoyant des abaissements de barrières douanières ?

Le ministre fédéral belge de l'Agriculture, David Clarinval, détaille la position de son pays sur ces questions, alors que les agriculteurs flamands et wallons ont une idée très différente des avantages et menaces potentiels découlant de ces accords. Joao Pacheco, expert des questions de la commerce internationale agricole et partenaire du thinktank spécialisé Farm Europe, livre également son analyse.

Des reportages réalisés des deux côtés l'Atlantique permettent de constater des points de vue très différents. En Belgique, le débat sur l'accord du Mercosur se concentre sur les assiettes et un plat emblématique, le steak-Frite. Le secteur bovin est vent debout contre l'accord, alors que les producteurs de pommes de terre - et surtout de frites surgelées - voient un marché avec beaucoup de potentiel. Luke Brown s'est rendu sur place pour France 24.

Au Brésil, Fanny Lothaire a rencontré le roi de la pastèque. Les patrons de méga-fermes se demandent si l’accord avec l’UE va leur servir ou s'ils exporteront ailleurs. D'autant que les Européens se montrent critiques sur le déboisement de ce pays.

Une émission présentée par Xavier Chemisseur, produite par Johan Bodin, avec la participation de Stéphane Bodenne, Clovis Casali et Luke Brown.

