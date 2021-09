Ici l'Europe.

Vingt ans après l'intervention américaine en Afghanistan, les Taliban sont de retour au pouvoir. Les Européens ont payé leur tribut de morts via l’Alliance atlantique, et ils se demandent aujourd'hui s’ils ne doivent pas se préparer à un afflux de réfugiés. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exhorte les pays de l’UE à faire preuve de solidarité et à les accueillir, mais une certaine frilosité se fait sentir dans une Europe déjà très divisée sur la question migratoire.

La donne a changé par rapport à la crise syrienne de 2015 et les lignes de fracture ne sont plus seulement entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est. L’Allemagne et la France sont en campagne pré-électorale et ne souhaitent pas laisser la question migratoire aux seuls partis d'extrême droite.

Une émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Céline Schmitt et Yi Song.

