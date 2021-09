Ici l'Europe

La mise en place et l’utilisation d'un passe sanitaire au niveau national fait polémique dans plusieurs pays d’Europe. C'est notamment le cas avec des manifestations anti-passe sanitaire régulières en France, mais aussi en Allemagne, en Italie ou en Grèce. Des rassemblements qui répondent souvent à l’appel de l’extrême droite et qui dénoncent des atteintes aux libertés au nom de la lutte contre la pandémie, à des degrés divers selon les pays.

Publicité

Mais certains États, comme la Finlande et la Suède, n’ont jamais instauré le passe sanitaire et d’autres l’ont retiré en raison d’une couverture vaccinale quasi complète, comme le Danemark.

mission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Yi Song et Céline Schmitt.

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne