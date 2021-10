Ici l'Europe

Lors des récentes élections générales, le candidat social-démocrate Olaf Scholz est arrivé légèrement en tête des suffrages. Il a démarré des négociations pour former une coalition avec les Verts et les libéraux, autres grands vainqueurs du scrutin. La chancellerie risque donc fort d’échapper aux chrétiens démocrates. Les partenaires de coalition devront rédiger un programme commun, notamment sur les grands dossiers européens : pacte de stabilité, réponse à la crise Covid, salaire minimum, transition écologique ou encore Europe de la défense.

Sur tous ces points, certains arguments de campagne inquiètent les partenaires européens, dans l’expectative. Le moteur franco-allemand va t’il carburer aussi bien qu’avant, en période électorale des deux côtés du Rhin ? Faut-il s’attendre à un virage net en Europe ?

Emission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero, Céline Schmitt et Yi Song

