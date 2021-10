Ici l'Europe.

L’Europe de la défense sera l’une des grandes priorités de la présidence française de l’Union européenne au premier semestre 2022, mais les États membres sont soucieux de préserver leur souveraineté sur ce domaine réservé. Quelque 21 pays sur 27 sont membres de l’Otan et comptent encore beaucoup sur le parapluie américain. La confiance a, cependant, été ébranlée par l'isolationnisme d’un Trump et une politique de Joe Biden dans la continuité, qui fait passer les intérêts américains avant tout. Pour preuve, la crise des sous-marins entre la France et l’Australie a provoqué une rupture. L’UE s’est aussi rendu compte de sa dépendance vis-à-vis des américains lors du retrait précipité d’Afghanistan.

Avec les changements électoraux en Allemagne, l’Europe va-t-elle avancer sur la voie de l’autonomie stratégique ? Une plus grande cohésion et une solidarité européenne dans la politique étrangère, militaire et industrielle sont-elle vraiment possibles ? L’Europe de l’Est, obsédée par la Russie menaçante de Vladimir Poutine, et l’Europe de l’Ouest, plus préoccupée par la lutte contre le terrorisme, peuvent-elles enfin se rejoindre autour de l’idée d’une force d’intervention et de réaction commune ?

Émission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero, Yi Song et Céline Schmitt

