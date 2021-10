Ici l'Europe.

Pouvoir d’achat : la flambée des prix asphyxie les Européens

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Le pouvoir d’achat des Européens est au plus mal. En cause, une hausse spectaculaire du prix du gaz qui se répercute sur l’ensemble de la facture énergétique des ménages. Plus 18 % en août ! En réaction, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas ou encore en France ont pris des mesures interventionnistes pour adoucir l’envolée des prix. L’inflation annuelle ne cesse d’augmenter et a atteint 3 % en août pour la zone euro, au plus haut depuis dix ans. La pression sur la BCE se fait de plus en plus forte pour qu’elle réduise son soutien à l’économie européenne afin de contenir les prix.

Sur le front des salaires, pas de hausse en vue, ce qui remet sur le devant de la scène la question d'un salaire minimum européen, dossier que souhaite porter la présidence française de l'UE au premier semestre 2022. La pandémie a accru encore un peu plus les inégalités sociales et les manifestations sur le pouvoir d'achat se multiplient sur le Vieux continent.