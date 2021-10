Daniel Cohn-Bendit : "Le Pen et Zemmour soutiennent un Premier ministre hongrois corrompu"

Ici l'Europe. © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Dominique BAILLARD

En cette semaine d’ouverture de la COP26, Daniel Cohn-Bendit, figure de l’Europe écolo et qui fut député européen pour le groupe des Verts pendant 20 ans, revient avec nous sur les enjeux de cette grand-messe de la cause environnementale, tels que l’énergie nucléaire, ainsi que sur les grands débats qui agitent les couloirs de Bruxelles. Et comme toujours, "Dany le Rouge" ne mâche pas ses mots.