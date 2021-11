Ici l'Europe

Un quart des Européens sont des fumeurs réguliers. Dans le trio de tête se trouvent les Grecs, les Bulgares et les Français. Quelque 273 000 habitants du Vieux Continent meurent tous les ans d’un cancer du poumon. Lutter contre le tabagisme et le cancer est donc l'une des priorités de la Commission européenne, qui vise une génération sans tabac en 2040.

Publicité

L'Union européenne cherche à sensibiliser les jeunes par l'intermédiaire de grandes campagnes de prévention et s’interroge sur la place de la cigarette électronique dans la lutte contre le tabagisme. Le Danemark, les Pays-Bas et la Lituanie ont choisi leur camp et décidé de sévir contre le vapotage en instaurant de nouvelles taxes et en interdisant la vente d’e-liquides aromatisés, accusés d’être un tremplin vers le tabac plutôt qu’un outil de sevrage.

Émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Céline Schmitt et Georgina Robertson.

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne