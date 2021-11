Josep Borrell : la Biélorussie commet "un attentat contre la dignité des migrants"

Ici l'Europe. © France 24

Caroline DE CAMARET

Alors que l'Union européenne fait face à une nouvelle crise migratoire, organisée par la Biélorussie qui encourage l'entrée de migrants dans les pays de l'UE, nous recevons Josep Borrell. Le haut-représentant de l'UE pour les Affaires étrangères déplore la situation et annonce une nouvelle vague de sanctions à venir contre un certain nombre de personnalités biélorusses. Il nous parle également de la Pologne et de son affront à l'État de droit, ainsi que de la conférence sur la Libye qui se tient à Paris en présence des autorités libyennes.