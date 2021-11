Ici l'Europe

Bruxelles voudrait mieux défendre ses valeurs et protéger l’État de droit au sein même des 27. Car les dérives autoritaires, la mainmise sur la justice et les médias sont épinglés dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, mais aussi, dans une moindre mesure, dans d’autres États membres. La Pologne conteste la supériorité du droit européen à travers un jugement de son Tribunal constitutionnel aux ordres du parti ultra-conservateur au pouvoir. L’Union européenne a désormais la possibilité de taper les mauvais élèves de la démocratie au portefeuille.

La Hongrie attend avec impatience les 7,2 milliards d'euros au titre de son plan de relance européen, et la Pologne pas moins de 36 milliards. Or la Commission a d’ores et déjà suspendu les premiers versements. Les deux pays saisissent la justice de l’Union européenne sur la validité de ce nouveau mécanisme qui risque de les priver de financements européens. Larvée depuis des années, la bataille pour l’État de droit a bel et bien commencé.

Une émission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero, Georgina Robertson et Céline Schmitt

