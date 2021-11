Covid-19 : l'Europe replonge dans les restrictions

Ici l'Europe. © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Une nouvelle vague de Covid-19 déferle sur l’Europe, à nouveau épicentre de l’épidémie. L’Organisation mondiale de la santé redoute 700 000 morts supplémentaires pour le Vieux contient d’ici le printemps, alors que ce dernier déplore déjà plus d’un million et demi de victimes. Et, pourtant, l’UE se pensait à l’abri avec une couverture vaccinale de 80 % des adultes. Les non vaccinés sont montrés du doigts, accusés de véhiculer les variants et de mettre le système hospitalier sous tension. Face à ce regain pandémique, les pays adoptent de nouvelles mesures restrictives. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et même en Suède, les restrictions suscitent des manifestations de dizaines de milliers de personnes, voire des échauffourées avec la police.

Publicité Deux députés européens réagissent à ce sujet. Une émission préparée par Perrine Desplats, Georgina Robertson, Isabelle Romero et Céline Schmitt. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR