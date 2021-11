Ici l'Europe

Géants du numérique : l'Europe tente de les dompter

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 2 mn

Risque politique, effet psychologique, désinformation, les réseaux sociaux sont-ils hors de contrôle ? Pour endiguer la toute puissance des plateformes numériques, l’Europe mise sur la contrainte avec des législations inédites : elle a d’ores et déjà mis en place un règlement sur la protection des données et prépare le Digital Service Act et le Digital Market Act. Son objectif, encadrer les pratiques anticoncurrentielles et imposer une série de contraintes sur les contenus illégaux et haineux et sur les algorithmes accusés de manipuler les utilisateurs.

Dans l'œil du cyclone : Facebook. La lanceuse d'alerte Frances Haugen était le 8 novembre devant les parlementaires européens pour dénoncer encore une fois « les menaces pour la démocratie ». Elle accuse également le géant américain de « privilégier le profit sur la sécurité des utilisateurs » et salue le projet européen de Digital service Act, estimant qu'il pouvait devenir « une source d'inspiration pour toute la planète, y compris pour les États-Unis ». En attendant, cette future législation suppose une autorité de contrôle que la France voudrait confier à la Commission européenne et les plateformes font du lobbying pour se contenter d'un code de bonne conduite.