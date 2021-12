Ici l'Europe

À un mois du début de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE), le commissaire européen au Marché intérieur, le Français Thierry Breton, réagit à la première édition du baromètre européen Viavoice - Radio France - France Télévisions - France Médias Monde sur le rapport des Français à l'Europe. Et contrairement à une idée reçue, ceux-ci se sentent bien parmi les 27.

Thierry Breton revient aussi sur la gestion de la pandémie de Covid-19 qui anime encore aujourd’hui l’Union européenne. Pour lui, cette gestion est "une vraie réussite, dans la production, la distribution de vaccins… Même avec la troisième dose, on pourra distribuer un maximum de vaccins au reste du monde. Pour le variant Omicron, on peut produire des vaccins à ARN messager sous trois semaines." Aux Français qui s’inquiètent de la désunion des 27, il rétorque que la solidarité a "massivement pris le dessus".

Sur l’inflation, il estime que "la nouvelle vague de coronavirus n’impacte pas encore notre économie. Mais l’inflation est bel et bien là : à 4 %, c’est la plus forte depuis 1991, mais il ne faut pas s’en inquiéter et remettre les choses à plat, y compris les questions salariales."

Le commissaire européen au Marché intérieur se confie sur le projet d’Europe de la Défense, "essentiel" à ses yeux. "Tous les États membres ont leurs priorités diplomatiques mais il faut faire face aux menaces hybrides, comme avec la Biélorussie. Tous les jours, l’Union européenne est attaquée, elle fait très envie à nos voisins", estime Thierry Breton.

Enfin, l'ancien ministre français de l'Économie s'exprime sur les différends transmanche au sujet de la pêche et de l'Irlande du Nord. "Les Britanniques sont de mauvaise foi, on ne peut pas s'attendre à autre chose", déplore-t-il, "tant que le gouvernement Johnson sera en place".

