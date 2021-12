Ici l'Europe.

La nouvelle Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027 a été adoptée assez largement, après trois ans de négociations. Quelque 386 milliards d'euros vont soutenir les six millions d’agriculteurs européens. Mais ses réformes sont critiquées pour leur manque d'ambition environnementale, incompatible avec les objectifs du Pacte vert, selon les écologistes.

Nouveauté de taille : chaque État membre devrait pouvoir décider lui-même de la répartition de l’argent sur son territoire. Certains y voient une renationalisation de cette politique, chacun choisissant ses bonnes pratiques de son côté et sans réel contrôle. Dès lors, comment rendre les États membres responsables et mesurer l’impact en termes d’empreinte carbone et de biodiversité des actions décrites dans leurs plans de la PAC ? La question n’est pas tranchée.

